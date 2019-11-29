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В районе «зеленой зоны» в Багдаде упала ракета 

РИА Новости 37 минут назад
В районе «зеленой зоны» в Багдаде упала ракета
Фото: © AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Ракета упала в районе "зеленой зоны" иракской столицы Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, жертв нет, сообщила пресс-служба иракских органов безопасности.
"Ракета "Катюша" упала в районе "зеленой зоны", жертв нет", — говорится в заявлении пресс-службы в Facebook.
"Зеленая зона" — территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр — была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году. В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , США
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