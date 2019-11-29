«Адмирал Касатонов» провел стрельбы крылатыми ракетами

«Адмирал Касатонов» провел в Белом море стрельбы крылатыми ракетами

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» в Белом море, сообщает «Интерфакс-АВН», ссылаясь на пресс-службу Северного флота России

«Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», построенный на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, выполнил стрельбы крылатыми ракетами по морским целям в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море», — говорится в сообщении флота.

Стрельбы были проведены в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний, сообщили военные.

«Фрегат выпустил по одной крылатой ракете «Калибр» и «Оникс» из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени. Запись телеметрии полета ракет выполнил экипаж самолета Ил-20, а осмотр мишеней провел самолет Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота», — говорится в сообщении.

Закрытие района проведения стрельб обеспечили вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы. В качестве корабля-контролера был задействован малый противолодочный корабль «Онега».

«Заводские ходовые испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. Корабль продолжит действовать по плану испытаний в Белом море еще нескольких дней», — отмечается в сообщении Северного флота.