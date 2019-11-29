Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Погода
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия
Миру предрекли новую холодную войну
Миру предрекли новую холодную войну
В мире

В Белоруссии раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
В Белоруссии раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
Фото: Министерство обороны РФ
Расходы на российские военные самолеты Су-30СМ, закупленные Белоруссией, за предполагаемый срок службы в 35 лет в 2-2,5 раза превысят их закупочную стоимость. Об этом сообщает издание «Снплюс. Свободные новости плюс».
Автор статьи, руководитель проекта BelarusSecurityBlog Андрей Поротников отметил, что крайне мало информации о стоимости эксплуатации и поддержания технической исправности Су-30СМ и предложил в расчетах опираться на мировой опыт.
«Суммируем цену машин, поддержание их годности к эксплуатации и модернизацию. Получаем сумму от 185 до 210 миллионов долларов на каждую (!) машину в следующие 35 лет. А на эскадрилью, соответственно, от 2,22 миллиарда до 2,52 миллиарда долларов. Сумма не малая», — отмечается в статье.
При этом отмечается, что «советские/российские авиационные двигатели традиционно уступают западным не только по топливной эффективности, но и по межремонтному и назначенному ресурсу».
«ВВС Польши параллельно эксплуатируют советские двухдвигательные истребители МиГ-29 и американские однодвигательные F-16. Предполагается, что американский истребитель отлетает все 35 лет с тем же двигателем, который был на нем изначально и установлен. С МиГ-29, к сожалению, так не получается: за тот же период придется заменить восемь двигателей», — говорится в статье.
«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии упрекнул российские власти в отсутствии помощи по поставке военных истребителей. Лукашенко подчеркнул, что белорусские пилоты умеют управлять «сушками» не хуже россиян. При этом, по его словам, Белоруссия вынуждена платить за боевые машины большие деньги, несмотря на то, что «выполняет функции защиты Российской Федерации, народа России».
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Комментарии1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Армия , Оружие , Андрей Поротников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 161
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети 72
Миру предрекли новую холодную войну
Миру предрекли новую холодную войну
Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун»
Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун» 96
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение