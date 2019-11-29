В Белоруссии раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

Расходы на российские военные самолеты Су-30СМ, закупленные Белоруссией , за предполагаемый срок службы в 35 лет в 2-2,5 раза превысят их закупочную стоимость. Об этом сообщает издание «Снплюс. Свободные новости плюс».

Автор статьи, руководитель проекта BelarusSecurityBlog Андрей Поротников отметил, что крайне мало информации о стоимости эксплуатации и поддержания технической исправности Су-30СМ и предложил в расчетах опираться на мировой опыт.

«Суммируем цену машин, поддержание их годности к эксплуатации и модернизацию. Получаем сумму от 185 до 210 миллионов долларов на каждую (!) машину в следующие 35 лет. А на эскадрилью, соответственно, от 2,22 миллиарда до 2,52 миллиарда долларов. Сумма не малая», — отмечается в статье.

При этом отмечается, что «советские/российские авиационные двигатели традиционно уступают западным не только по топливной эффективности, но и по межремонтному и назначенному ресурсу».

«ВВС Польши параллельно эксплуатируют советские двухдвигательные истребители МиГ-29 и американские однодвигательные F-16. Предполагается, что американский истребитель отлетает все 35 лет с тем же двигателем, который был на нем изначально и установлен. С МиГ-29, к сожалению, так не получается: за тот же период придется заменить восемь двигателей», — говорится в статье.

«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии упрекнул российские власти в отсутствии помощи по поставке военных истребителей. Лукашенко подчеркнул, что белорусские пилоты умеют управлять «сушками» не хуже россиян. При этом, по его словам, Белоруссия вынуждена платить за боевые машины большие деньги, несмотря на то, что «выполняет функции защиты Российской Федерации, народа России».