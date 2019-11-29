Беспрецедентное по мощности: КНДР провела испытание

КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

Испытания прошли на полигоне Академии национальной обороны КНДР. Издание отмечает, что Ким Чен Ын остался очень доволен стрельбами, которые подтвердили превосходство и надежность ракетной системы.

Издание ничего не сообщает о типе и технических характеристиках ракетной установки. Отмечается лишь, что "ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения", пишет ТАСС.