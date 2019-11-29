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В мире

КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра 

Российская Газета
Беспрецедентное по мощности: КНДР провела испытание
Фото: REUTERS/KCNA
Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщила в пятницу центральная северокорейская газета "Нодон синмун".
Испытания прошли на полигоне Академии национальной обороны КНДР. Издание отмечает, что Ким Чен Ын остался очень доволен стрельбами, которые подтвердили превосходство и надежность ракетной системы.
Издание ничего не сообщает о типе и технических характеристиках ракетной установки. Отмечается лишь, что "ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения", пишет ТАСС.
Напомним, в четверг южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что 28 ноября в 16:59 по местному времени (10:59 мск) Северная Корея из провинции Южная Хванген, что северо-востоке страны, произвела в сторону Японского моря запуск двух ракетных систем. В Сеуле предположили, что это реактивные системы залпового огня сверхкрупного калибра. Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.
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Теги:
Армия , Оружие , Чен Ким , Комитет начальников штабов , ИТАР-ТАСС , КНДР
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