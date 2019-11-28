Россия подарила оружие Габону

Оружие предполагается раздать лесникам и сотрудникам специальных рот для защиты 13 национальных парков от браконьеров.

В Габоне действуют многочисленные банды браконьеров, которые добывают слоновьи бивни, рога носорогов, чешую броненосцев и шкуры пантер. Преступники как правило хорошо вооружены и нередко открывают огонь по лесникам на охраняемых природных территориях. За последние 10 лет жертвами браконьеров стали более тысячи человек.