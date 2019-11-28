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В мире

Россия подарила оружие Габону 

Рамблер + ещё 6 22 минуты назад
Россия подарила оружие Габону
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России подарило министерству лесного и морского хозяйства, окружающей среды Габонской Республики партию стрелкового оружия, сообщает «Российская газета».
Оружие предполагается раздать лесникам и сотрудникам специальных рот для защиты 13 национальных парков от браконьеров.
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В Габоне действуют многочисленные банды браконьеров, которые добывают слоновьи бивни, рога носорогов, чешую броненосцев и шкуры пантер. Преступники как правило хорошо вооружены и нередко открывают огонь по лесникам на охраняемых природных территориях. За последние 10 лет жертвами браконьеров стали более тысячи человек.
«Предоставляя этот дар, рассчитываем укрепить сотрудничество с Габоном в области защиты окружающей среды и тем самым внести свой вклад в спасение природного наследия нашей планеты», — сообщил посол РФ в Габоне Дмитрий Кураков.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Другое , Оружие , Министерство обороны , "Российская газета" , Габон
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