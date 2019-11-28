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Минобороны России передало оружие Габону 

Российская Газета + ещё 2 32 минуты назад
Россия подарила оружие Габону
Фото: РИА Новости
Достаточно необычный подарок сделали российские военные министерству лесного и морского хозяйства, окружающей среды Габонской Республики. Наш армейский транспортник Ил76 доставил в африканское государство партию стрелкового оружия, которое раздадут лесникам и сотрудникам специальных рот, которые охраняют от браконьеров 13 национальных парков Габона.
На их территории обитает достаточно много редких животных, в частности, более половины континентальной популяции лесных слонов. Добычей слоновьих бивней, а также рогов носорогов, чешуи броненосцев и шкуры пантер в Габоне промышляют целые банды браконьеров и контрабандистов, поддерживаемые местным криминалитетом. Такое, к примеру, происходит в национальных парках Минкебе, Мвагна и заповеднике Биругу.
Преступники хорошо экипированы, вооружены и в погоне за трофеями нередко открывают огонь по лесникам на охраняемых землях. За последние десять лет жертвами подобных нападений стали более тысячи человек. Только в центральноафриканском регионе каждый год, защищая животных в заповедниках, гибнут около 30 лесников.
Узнав об этих проблемах, наше минобороны решило помочь властям республики.
"Предоставляя этот дар, рассчитываем укрепить сотрудничество с Габоном в области защиты окружающей среды и тем самым внести свой вклад в спасение природного наследия нашей планеты", — заявил посол РФ в Габоне Дмитрий Кураков.
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Комментарии14 
Теги:
Армия , Оружие , Министерство обороны , Габон
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