Россия подарила оружие Габону

Минобороны России передало оружие Габону

Достаточно необычный подарок сделали российские военные министерству лесного и морского хозяйства, окружающей среды Габонской Республики . Наш армейский транспортник Ил76 доставил в африканское государство партию стрелкового оружия, которое раздадут лесникам и сотрудникам специальных рот, которые охраняют от браконьеров 13 национальных парков Габона.

На их территории обитает достаточно много редких животных, в частности, более половины континентальной популяции лесных слонов. Добычей слоновьих бивней, а также рогов носорогов, чешуи броненосцев и шкуры пантер в Габоне промышляют целые банды браконьеров и контрабандистов, поддерживаемые местным криминалитетом. Такое, к примеру, происходит в национальных парках Минкебе, Мвагна и заповеднике Биругу.

Преступники хорошо экипированы, вооружены и в погоне за трофеями нередко открывают огонь по лесникам на охраняемых землях. За последние десять лет жертвами подобных нападений стали более тысячи человек. Только в центральноафриканском регионе каждый год, защищая животных в заповедниках, гибнут около 30 лесников.

Узнав об этих проблемах, наше минобороны решило помочь властям республики.