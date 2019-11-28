Россия запустила «Тополь»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Пуск произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты «Тополь» успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Максимальная дальность ракеты составляет 11 тысяч километров, боевая часть ракеты может иметь мощность до 1 мегатонны.

РВСН имеют на вооружении ракеты «Тополь» как в шахтном варианте, так и на колесном шасси в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса.