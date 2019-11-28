Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России
В мире
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским
Политика
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина
Политика

Россия запустила «Тополь» 

Рамблер + ещё 6 8 минут назад
Россия запустила «Тополь»
Фото: Министерство обороны РФ
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Пуск произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты «Тополь» успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Максимальная дальность ракеты составляет 11 тысяч километров, боевая часть ракеты может иметь мощность до 1 мегатонны.
США запустили баллистические ракеты с подлодки
РВСН имеют на вооружении ракеты «Тополь» как в шахтном варианте, так и на колесном шасси в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Оружие , Астраханская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России 97
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 213
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским 85
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 343
Меркель упала на сцене
Меркель упала на сцене 18
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение