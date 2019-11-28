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КНДР запустила ракеты 

Рамблер + ещё 11 22 минуты назад
Северная Корея запустила две ракеты. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает ТАСС.
Согласно сведениям южнокорейских военных, запуск имел место сегодня в 16:59 по местному времени (10:59 по московскому) из уезда Енпхо, провинция Хамген-Пукто, в сторону Японского моря, а запущены были ракеты, тип и дальность которых пока установлены не были.
В Комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что сегодняшний пуск — 13-й, осуществленный КНДР в 2019 году, и подчеркнули, что следят за ситуацией внимательно и сохраняют боевую готовность.
По данным информационного агентства Kyodo, которое ссылается на Министерство обороны Японии, запущенные Северной Кореей ракеты могли быть баллистическими, упали они за пределами японской эксклюзивной экономической зоны, а угрозы Японии и ее территориальным водам нет.
В ночь на 2 октября, как сообщал «Рамблер», Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Тогда премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил в этой связи протест, обвинив Пхеньян в нарушении резолюции Совета безопасности ООН.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , Видео , В мире , Оружие , Синдзо Абэ , Комитет начальников штабов , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , КНДР
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