КНДР запустила ракеты

Согласно сведениям южнокорейских военных, запуск имел место сегодня в 16:59 по местному времени (10:59 по московскому) из уезда Енпхо, провинция Хамген-Пукто, в сторону Японского моря, а запущены были ракеты, тип и дальность которых пока установлены не были.

В Комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что сегодняшний пуск — 13-й, осуществленный КНДР в 2019 году, и подчеркнули, что следят за ситуацией внимательно и сохраняют боевую готовность.

По данным информационного агентства Kyodo, которое ссылается на Министерство обороны Японии, запущенные Северной Кореей ракеты могли быть баллистическими, упали они за пределами японской эксклюзивной экономической зоны, а угрозы Японии и ее территориальным водам нет.