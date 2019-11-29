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США призвали страны НАТО увеличить военные расходы 

Lenta.ru + ещё 7 21 минуту назад
США призвали страны НАТО увеличить военные расходы
Фото: Reuters
США надеются на увеличение военных расходов стран НАТО к 2024 году. Об этом заявил представитель американской администрации на брифинге, посвященном участию президента США Дональда Трампа в саммите стран альянса, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря, передает ТАСС.
Сотрудник администрации «высокого ранга» рассказал, что в НАТО должны увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП. Он рассказал, что такие траты в 2016 году осуществляли лишь четыре члена НАТО. По его словам, в настоящее время оборонные расходы девяти государств-членов НАТО выросли до 2 процентов ВВП. Он отметил, что американское правительство ожидает этого от всех входящих в альянс стран к 2024 году. По его словам, Трамп намерен таким образом сделать НАТО сильнее. Также президент хочет, чтобы альянс был способен одолеть угрозы и будущие вызовы.
Ранее Дональд Трамп решил сократить расходы на финансирование стран НАТО. Белый дом захотел снизить долю поступлений с 22 до 16 процентов, возложив остальную часть на другие страны альянса.
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Теги:
Армия , США , Планы НАТО , Дональд Трамп , НАТО , ИТАР-ТАСС
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