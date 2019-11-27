Россия назвала конкурентов C-400

С-400 сравнили с американскими ЗРК

Виктор Кладов. Российский ракетный комплекс С-400 не имеет аналогов в мире. Об этом в интервью ТАСС заявил топ-менеджер «Ростеха»

«Ростех» — российская государственная корпорация. Кладов — ее директор по международному сотрудничеству и региональной политике. С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности.

Этот ЗРК производится с 2007 года. Его конструктором является научно-производственное объединение «Алмаз», производителем — концерн «Алмаз-Антей» . За 12 лет производства, согласно данным из открытых источников, на вооружение армии России поступило 27 полков С-400. Кроме того, эти зенитные ракетные комплексы были куплены у России Белоруссией, Китаем, Турцией и Индией.

«Проще сказать, кто не заинтересован (в покупке С-400. — Прим.ред.)», — заявил Виктор Кладов.

По его словам, «Триумф» очень популярен, потому что не имеет аналогов в мире. Он добавил, что сравнивать С-400 с американскими противоракетными комплексами THAAD и «Пэтриот» логично, однако российский превосходит оба: THAAD дороже в несколько раз, а «Пэтриот» хуже по тактико-техническим характеристикам.