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Армия

С-400 сравнили с американскими ЗРК 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Россия назвала конкурентов C-400
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Российский ракетный комплекс С-400 не имеет аналогов в мире. Об этом в интервью ТАСС заявил топ-менеджер «Ростеха» Виктор Кладов.
«Ростех» — российская государственная корпорация. Кладов — ее директор по международному сотрудничеству и региональной политике. С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности.
Этот ЗРК производится с 2007 года. Его конструктором является научно-производственное объединение «Алмаз», производителем — концерн «Алмаз-Антей». За 12 лет производства, согласно данным из открытых источников, на вооружение армии России поступило 27 полков С-400. Кроме того, эти зенитные ракетные комплексы были куплены у России Белоруссией, Китаем, Турцией и Индией.
«Проще сказать, кто не заинтересован (в покупке С-400. — Прим.ред.)», — заявил Виктор Кладов.
По его словам, «Триумф» очень популярен, потому что не имеет аналогов в мире. Он добавил, что сравнивать С-400 с американскими противоракетными комплексами THAAD и «Пэтриот» логично, однако российский превосходит оба: THAAD дороже в несколько раз, а «Пэтриот» хуже по тактико-техническим характеристикам.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , Оружие , Виктор Кладов , Ростех , Алмаз-Антей , ИТАР-ТАСС
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