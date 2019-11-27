«Адскую молотилку» установили на китайский танк в Ираке

Ираке правительственные силы наряду с современной техникой, приобретенной в разных странах, использовали в боях против террористов различные самостоятельно изготовленные образцы оружия.

تعد هذه الصورة نمودج ناجح للإستفادة من شاصيات الدبابات المدمرة بدل رميها في مقابر السلاح ورغم أنها ناجحة لكنها تحتاج الى تطوير أكثر مثل إضافة أنظمة رؤية وقياس المسافة.

في حالتها هذه هي تنفع للرمي البري المباشر لكن لو تم تعديلها ممكن تنجح كدفاع جوي يقدم إسناد مهم لحماية القطعات. pic.twitter.com/S4LWRiPSVK— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) 25 ноября 2019 г.

В ход пошли сохранившиеся гигантские запасы исправных и вышедших из строя танков, легких бронемашин и артиллерии, оставшихся в наследство от армии режима Саддама Хусейна.

В результате к боевым операциям привлекались всевозможные "бронированные мутанты", зачастую мало напоминающие первоначальные образцы.

По мнению многих военных экспертов, одной из наиболее удачных "полевых модернизаций" можно считать доработку под самоходную артиллерийскую установку поврежденного китайского танка Тип 69-II.

В ходе войны с соседним Ираном багдадский режим приобрел более тысячи таких машин. Часть из них была подбита в 80-е годы. Значительное число этих танков оказалось уничтожено многонациональными силами во главе с США в 1991 году в ходе битвы за Кувейт. Досталось танкам производства КНР и через 12 лет, когда американцы вторглись на территорию Ирака.

В настоящее время в войсках по-прежнему эксплуатируется небольшое количество "шестьдесят девятых". Те машины, которые не удалось полностью восстановить, служат донорами для всевозможных самоделок. Например, можно вспомнить "танки-прицепы", для создания которых использовались башни со 100-мм пушками.

В случае с САУ в ход пошло исправное шасси, на которое установили "адскую молотилку"— 57-мм зенитную пушку С-60. Это орудие способно уничтожать наземные цели типа БМП и БТР на расстоянии до 4 000 метров. Скорострельность — до 120 выстрелов в минуту.

Данная самоходка участвовала в боях, где показала себя как достаточно мощная боевая машина.