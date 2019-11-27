Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
В центре Москвы найдены останки шести человек
В центре Москвы найдены останки шести человек
Происшествия

«Адскую молотилку» установили на китайский танк в Ираке 

Российская Газета 1 час назад
«Адскую молотилку» установили на китайский танк в Ираке
Фото: Twitter
В Ираке правительственные силы наряду с современной техникой, приобретенной в разных странах, использовали в боях против террористов различные самостоятельно изготовленные образцы оружия.
В ход пошли сохранившиеся гигантские запасы исправных и вышедших из строя танков, легких бронемашин и артиллерии, оставшихся в наследство от армии режима Саддама Хусейна.
В результате к боевым операциям привлекались всевозможные "бронированные мутанты", зачастую мало напоминающие первоначальные образцы.
По мнению многих военных экспертов, одной из наиболее удачных "полевых модернизаций" можно считать доработку под самоходную артиллерийскую установку поврежденного китайского танка Тип 69-II.
В ходе войны с соседним Ираном багдадский режим приобрел более тысячи таких машин. Часть из них была подбита в 80-е годы. Значительное число этих танков оказалось уничтожено многонациональными силами во главе с США в 1991 году в ходе битвы за Кувейт. Досталось танкам производства КНР и через 12 лет, когда американцы вторглись на территорию Ирака.
В настоящее время в войсках по-прежнему эксплуатируется небольшое количество "шестьдесят девятых". Те машины, которые не удалось полностью восстановить, служат донорами для всевозможных самоделок. Например, можно вспомнить "танки-прицепы", для создания которых использовались башни со 100-мм пушками.
В случае с САУ в ход пошло исправное шасси, на которое установили "адскую молотилку"— 57-мм зенитную пушку С-60. Это орудие способно уничтожать наземные цели типа БМП и БТР на расстоянии до 4 000 метров. Скорострельность — до 120 выстрелов в минуту.
Данная самоходка участвовала в боях, где показала себя как достаточно мощная боевая машина.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Российская Газета: последние новости
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео Британии предрекли полное поражение в войне с Россией Британии предрекли полное поражение в войне с Россией Медики прибыли на базу военной полиции РФ на севере Сирии Медики прибыли на базу военной полиции РФ на севере Сирии
Комментарии 
Теги:
Армия , Оружие , Ирак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 364
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 14
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 32
В центре Москвы найдены останки шести человек
В центре Москвы найдены останки шести человек 15
В Apple признали Крым российским
В Apple признали Крым российским 138
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
01:39
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Политика
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение