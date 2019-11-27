Российские бомбардировщики выполнили 10-часовой полет

Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 10-часовой полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей в сопровождении истребителей Су-35С и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России . Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей. Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Продолжительность полета составила более 10 часов", — говорится в сообщении. "На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", — добавили в Минобороны.

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