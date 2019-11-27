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Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Российские бомбардировщики выполнили 10-часовой полет
Фото: РИА Новости
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 10-часовой полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей в сопровождении истребителей Су-35С и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей. Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Продолжительность полета составила более 10 часов", — говорится в сообщении.
"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", — добавили в Минобороны.
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Теги:
Армия , Азия , Войска , Катастрофы , Оружие , Министерство обороны
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