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Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими 

Lenta.ru 32 минуты назад
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
Фото: Lenta.ru
Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 (модификация Ту-160М2) по своим возможностям будет превосходить советский, заявил RT военный эксперт Юрий Кнутов.
«В новой модели двигатели [НК-32] изменятся, они будут экономичнее и мощнее, что позволит иметь большую дальность полета и развивать большую скорость. Думаю, что новый самолет приспособят к тому, чтобы он был вооружен гиперзвуковым ракетами», — уверен Кнутов.
По его мнению, «для России это прорыв».
Комментатор также отметил то обстоятельство, что крылатые ракеты, находящиеся внутри самолета, улучшают его аэродинамические характеристики. «Радиолокационные характеристики тоже позитивны, несмотря на огромные размеры, поскольку у самолета есть возможность сокращения своей радиолокационной невидимости за счет особых систем радиоэлектронной борьбы», — сказал собеседник.
В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к необходимости решения ряда «прорывных задач».
Серийное производство Ту-160М2 должно начаться с 2021 года в Казани.
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Теги:
Армия , Оружие , Анатолий Сердюков , Юрий Кнутов , Владимир Путин , Ростех
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