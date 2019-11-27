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Российские «Панцири» станут «стрелять с коня» 

Lenta.ru 37 минут назад
Российские «Панцири» станут «стрелять с коня»
Фото: РИА Новости
Российские ракетные комплексы «Панцирь» и «Тор» научатся «стрельбе с коня» — сбиванию целей на ходу, сообщили «Известиям» в Минобороны.
С этой целью, как пишет газета, внесены изменения в программу боевой подготовки расчетов комплексов. Соответствующий комплекс упражнений будет испытан на российских полигонах в начале 2020 года. В случае успеха тестов в программу подготовки расчетов комплексов «Панцирь» и «Тор» будут внесены изменения.
В октябре обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что рядом с комплексом противоракетной обороны (ПРО), подобным американскому MIM-104 Patriot, «должны быть такие небольшие, но универсальные системы», как российский «Панцирь-С1».
В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин для борьбы с низколетящими ракетами и беспилотниками порекомендовал использовать «Панцирь-С1».
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Теги:
Армия , Оружие , Виктор Литовкин , Министерство обороны , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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