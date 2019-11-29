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Состав Черноморского флота РФ пополнят 16 кораблей 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Состав Черноморского флота РФ пополнят 16 кораблей
Фото: РИА Новости
В состав Черноморского флота ВМФ России в 2020 году перейдет 16 кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения», — передает отдел заявление командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.
Как известно, в 2019 году в Черноморский флот России уже получил пять кораблей и катеров. Среди них — патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик »Иван Антонов», а также три десантных катера.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Иван Антонов , Игорь Осипов
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