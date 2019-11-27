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Россия модернизирует для ОАЭ комплексы «Панцирь» 

ТАСС 1 час назад
Россия модернизирует для ОАЭ комплексы «Панцирь»
Фото: РИА Новости
Россия модернизирует стоящие на вооружении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь". Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.
"Мы занимаемся модернизацией комплекса "Панцирь", который стоит на вооружении в Эмиратах. Если у властей ОАЭ будет желание приобрести новые комплексы, мы с удовольствием их поставим, но пока речь идет о модернизации имеющихся", — сказал Кладов.
На прошедшем в ноябре в ОАЭ ависалоне Dubai AirShow — 2019 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что Россия и ОАЭ обсуждают модернизацию экспортной версии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", стоящих на вооружении арабской страны.
Выпускаемый холдингом "Высокоточные комплексы" ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.
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Теги:
Армия , Оружие , Виктор Кладов , Дмитрий Шугаев , Ростех , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ИТАР-ТАСС , ОАЭ
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