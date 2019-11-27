Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
В Apple признали Крым российским
В Apple признали Крым российским
Интернет

Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Пользователь Facebook Олег Семиволос обратил внимание на фото главкома ВМФ России Николая Евменова с главой штаба морских сил Японии Хироси Ямамурой. На этом снимке также оказался портрет японского адмирала Того Хэйхатиро, известного по русско-японской войне 1904-1905 годов.
«Тонкий японский троллинг», — так подписал фото Семиволос (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Пользователь Вячеслав Железняков объяснил фото на фоне Хэйхатиро обидой из-за Курильских островов.
Путин объявил ВМФ России всесильным
«Курилы ведь к ним не переходят. Поэтому эти мелкие подколки как бы подтверждают поговорку «собака лает, а караван — идет», — заявил он.
Некоторые пользователи возмутились, что российская делегация допустила такой снимок.
«Представьте себе реакцию японцев на подобный троллинг… Думаю, делегация свалила бы, в полном составе, а потом ещё и нота протеста», — написал Дмитрий Владимирович.
В мае 1905 года адмирал Того Хэйхатиро командовал японским флотом во время Цусимского сражения, которое закончилось разгромом русской эскадры.
Как сообщал «Рамблер», ранее конгрессмен-республиканец Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, сопроводив пост фотографией российского ракетного крейсера «Петр Великий». Пользователи шутили, что «американцы даже не пытаются скрыть свою преданность России».
Комментарии20 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Армия , Видео , Николай Евменов , Вячеслав Железняков , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 337
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 14
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 28
В Apple признали Крым российским
В Apple признали Крым российским 15
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах 30
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
01:39
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Политика
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение