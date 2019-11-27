Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии

Пользователь Facebook Олег Семиволос обратил внимание на фото главкома ВМФ России Николая Евменова с главой штаба морских сил Японии Хироси Ямамурой. На этом снимке также оказался портрет японского адмирала Того Хэйхатиро, известного по русско-японской войне 1904-1905 годов.

«Тонкий японский троллинг», — так подписал фото Семиволос (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Пользователь Вячеслав Железняков объяснил фото на фоне Хэйхатиро обидой из-за Курильских островов.

«Курилы ведь к ним не переходят. Поэтому эти мелкие подколки как бы подтверждают поговорку «собака лает, а караван — идет», — заявил он.

Некоторые пользователи возмутились, что российская делегация допустила такой снимок.

«Представьте себе реакцию японцев на подобный троллинг… Думаю, делегация свалила бы, в полном составе, а потом ещё и нота протеста», — написал Дмитрий Владимирович.

В мае 1905 года адмирал Того Хэйхатиро командовал японским флотом во время Цусимского сражения, которое закончилось разгромом русской эскадры.

Как сообщал «Рамблер», ранее конгрессмен-республиканец Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, сопроводив пост фотографией российского ракетного крейсера «Петр Великий». Пользователи шутили, что «американцы даже не пытаются скрыть свою преданность России».