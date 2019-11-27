Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии 

Пользователь Facebook Олег Семиволос обратил внимание на фото главкома ВМФ России Николая Евменова с главой штаба морских сил Японии Хироси Ямамурой. На этом снимке также оказался портрет японского адмирала Того Хэйхатиро, известного по русско-японской войне 1904-1905 годов.
«Тонкий японский троллинг», — так подписал фото Семиволос (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
11月25日、海上幕僚長 山村浩 海将は、ロシア海軍総司令官 ニコライ・エフメノフ 海軍大将を公式招待し、懇談等を実施しました。
両者は、日露防衛交流の現状及び将来について、海軍種トップ同士で忌憚のない意見交換を行い、日露海軍種間の相互理解・信頼醸成の促進を図りました。 pic.twitter.com/sedpLzE5ei— 防衛省 海上自衛隊 (@JMSDF_PAO) 27 ноября 2019 г.
Пользователь Вячеслав Железняков объяснил фото на фоне Хэйхатиро обидой из-за Курильских островов.
«Курилы ведь к ним не переходят. Поэтому эти мелкие подколки как бы подтверждают поговорку «собака лает, а караван — идет», — заявил он.
Некоторые пользователи возмутились, что российская делегация допустила такой снимок.
«Представьте себе реакцию японцев на подобный троллинг… Думаю, делегация свалила бы, в полном составе, а потом ещё и нота протеста», — написал Дмитрий Владимирович.
В мае 1905 года адмирал Того Хэйхатиро командовал японским флотом во время Цусимского сражения, которое закончилось разгромом русской эскадры.
Как сообщал «Рамблер», ранее конгрессмен-республиканец Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, сопроводив пост фотографией российского ракетного крейсера «Петр Великий». Пользователи шутили, что «американцы даже не пытаются скрыть свою преданность России».