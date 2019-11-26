США испугались российских С-400 

США обеспокоены в связи с испытаниями Турцией радиолокационных станций (РЛС) приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает ТАСС.
«Да, это вызывает обеспокоенность», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не вызывает ли озабоченности у Вашингтона тот факт, что Анкара начала тестировать РЛС комплекса С-400 с применением самолетов F-16.
Помпео также добавил, что Вашингтон и Анкара продолжают вести переговоры относительно выхода из ситуации, сложившейся из-за покупки Турцией у России С-400.
Госсекретарь не решился предположить, будет ли президент Дональд Трамп вводить санкции в отношении Турции в связи с испытаниями РЛС. При этом он отметил, что Вашингтон ясно дал понять турецким властям о своем желании, чтобы Анкара ушла от полного оперативного применения оружейной системы С-400.