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ОБСЕ подтвердила завершение разведения войск в Золотом 

ТК «Звезда» + ещё 7 51 минуту назад
Соглашение выполнено: ОБСЕ о войсках в Золотом
Фото: Стрингер РИА Новости
Украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела верификацию процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в городе Золотое Луганской области.
Как отмечается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разминировала определенные участки местности от взрывоопасных предметов.
«Проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения», — добавляется в сообщении.
Председатель СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон отметил, что украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в той части, что касается процесса разведения сил и средств. Это произошло симметрично как со стороны Украины, так и с противоположной.
Как стало известно ранее, в ЛНР в срок завершен демонтаж фортификационных сооружений и других военных объектов в зоне разведения сил в районе Золотого.
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Теги:
Армия , В мире
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