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ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29 

РИА Новости 1 час назад
Польша вернулась к эксплуатации МиГ-29
Фото: РИА Новости
ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
По официальным данным, польские Вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22. Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.
"Командующий ВВС после анализа рекомендаций принял решение об эксплуатации самолетов МиГ-29", — говорится в сообщении.
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Теги:
Армия , Польша
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