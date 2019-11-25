Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мадонну обвинили в воровстве
Мадонну обвинили в воровстве
Шоу-бизнес
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Общество
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Происшествия
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Общество

Эксперт оценил тенденцию к роботизации российской армии 

RT на русском 1 час назад
Эксперт оценил тенденцию к роботизации российской армии
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал ситуацию с роботизацией Вооружённых сил России в связи с испытанием новых роботов.
По его словам, роботизация Вооружённых сил отвечает требованиям времени.
«Роботизация — это один из главных трендов Министерства обороны, который определяет развитие наших вооружённых сил. Главная задача при создании таких аппаратов — это минимизировать участие человека в выполнении боевых задач, соответственно, сохранить жизнь солдата. Роботы достаточно разнообразны, и пока сказать, какие именно будут внедрены в войска, очень сложно», — отметил Литовкин.
По его словам, Минобороны в данный момент ведёт поиск оптимальных моделей и с этой целью испытывает различные классы роботов.
Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
RT на русском: последние новости
Süddeutsche Zeitung: красные идут — «железных волков» в Литве натаскивают на Россию Süddeutsche Zeitung: красные идут — «железных волков» в Литве натаскивают на Россию В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России» В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России» Самолёты ВКС России провели воздушное патрулирование в Сирии Самолёты ВКС России провели воздушное патрулирование в Сирии
Комментарии 
Теги:
Армия , Оружие , Олег Салюков , Дмитрий Литовкин , Министерство обороны , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мадонну обвинили в воровстве
Мадонну обвинили в воровстве
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки 29
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление 38
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов 1
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете 29
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
01:03
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Происшествия
Мадонну обвинили в воровстве
01:00
Мадонну обвинили в воровстве
Шоу-бизнес
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
01:14
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Происшествия
Ульянов рассказал о своей госпитализации
02:18
Ульянов рассказал о своей госпитализации
Общество
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение