Крымские ученые сделают военную технику «невидимой»

Военная техника станет «невидимой»: крымские ученые изобрели материал, поглощающий излучение

Физики Крымского федерального университета разработали диэлектрик, поглощающий электромагнитное излучение. Искусственный диэлектрик сможет поглощать излучение в различных диапазонах. Результаты исследований могут применить при создании радиопоглощающих покрытий для военной техники, покрытия "безэховых камер" для испытаний радиоизлучающих устройств и в технике сверхвысоких частот. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

"Над данным исследованием я работаю совместно с коллегой — старшим преподавателем нашей кафедры Игорем Михайловичем Лагуновым. Мы построили теорию искусственного диэлектрика на основе тонких проводящих элементов квадратной формы, распределенных в связующей среде. Расчет свойств показал возможность применения такого композита как эффективного радиопоглотителя", — рассказал профессор кафедры экспериментальной физики Крымского федерального университета Владимир Пономаренко.

В КФУ сообщили, что в перспективе ученые разработают технологию изготовления таких материалов, создадут образцы и передадут их крымским предприятиям.