Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
Происшествия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика

Военная техника станет «невидимой»: крымские ученые изобрели материал, поглощающий излучение 

SM News 1 час назад
Крымские ученые сделают военную технику «невидимой»
Фото: SM News
Физики Крымского федерального университета разработали диэлектрик, поглощающий электромагнитное излучение. Искусственный диэлектрик сможет поглощать излучение в различных диапазонах. Результаты исследований могут применить при создании радиопоглощающих покрытий для военной техники, покрытия "безэховых камер" для испытаний радиоизлучающих устройств и в технике сверхвысоких частот. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.
"Над данным исследованием я работаю совместно с коллегой — старшим преподавателем нашей кафедры Игорем Михайловичем Лагуновым. Мы построили теорию искусственного диэлектрика на основе тонких проводящих элементов квадратной формы, распределенных в связующей среде. Расчет свойств показал возможность применения такого композита как эффективного радиопоглотителя", — рассказал профессор кафедры экспериментальной физики Крымского федерального университета Владимир Пономаренко.
В КФУ сообщили, что в перспективе ученые разработают технологию изготовления таких материалов, создадут образцы и передадут их крымским предприятиям.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
SM News: последние новости
Субмарину «Петропавловск-Камчатский» примут в состав ВМФ Субмарину «Петропавловск-Камчатский» примут в состав ВМФ Шойгу обещал показать на параде 9 мая новейшие разработки ВПК Шойгу обещал показать на параде 9 мая новейшие разработки ВПК 10 кораблей и авиация заняты в учениях в Черном море 10 кораблей и авиация заняты в учениях в Черном море
Комментарии 
Теги:
Армия , Технологии , Владимир Пономаренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина 231
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку 38
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 947
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение