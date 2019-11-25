ОЗХО обсудит предложение России по «Новичку»

ОЗХО 27 ноября обсудит предложение России по «Новичку»

Конференция государств — участников конвенции о запрещении химического оружия 27 ноября рассмотрит предложение России о внесении семейств химиката «Новичок» в так называемый контрольный список конвенции. Это следует из расписания, подготовленного для конференции.

Речь идёт о списке химикатов с веществами, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО

С инициативой изменить реестр РФ выступила ещё год назад. Однако некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы новые вещества были включены в список. В сентябре 2019 года Москва сделала поправки к инициативе, исключив пятую группу химикатов, вызывавшую ранее возражения США и их союзников. Кроме того, 27 ноября конференция рассмотрит и предложение по изменению списка, внесённое Канадой, Нидерландами и США. Год назад эти государства предложили включить туда два семейства отравляющих веществ, известных как «Новичок». В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения Канады, Нидерландов и США. По правилам ОЗХО, конференция теперь должна рассмотреть и принять проект решения по всем этим предложениям.

«Новичок» является семейством фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Считается, что с помощью именно этого яда было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.