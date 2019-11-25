«Адмирал Катасонов» провел испытания в Белом море

Фрегат «Адмирал Катасонов» провел испытания с авиацией в Белом море

В обеспечении испытаний были задействованы самолеты Су-24, вертолеты Ка-27 и Ка-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Катасонов» продолжает ходовые испытания в Белом море. Экипаж корабля отработал взаимодействие с авиацией.

В испытаниях задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. В ходе отработки совместных действий был совершен облет радиотехнических средств корабля. Экипажи вертолетов отточили навыки взлета и посадки на палубу «Адмирала Катасонова».

Осталось проверить технические системы корабля. Также в рамках мероприятий запланированы стрельбы. «Адмирал Катасонов» вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания фрегата продлятся несколько недель.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.