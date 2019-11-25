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Фрегат «Адмирал Катасонов» провел испытания с авиацией в Белом море 

ТК «Звезда» 58 минут назад
«Адмирал Катасонов» провел испытания в Белом море
Фото: Минобороны России
В обеспечении испытаний были задействованы самолеты Су-24, вертолеты Ка-27 и Ка-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Катасонов» продолжает ходовые испытания в Белом море. Экипаж корабля отработал взаимодействие с авиацией.
В испытаниях задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. В ходе отработки совместных действий был совершен облет радиотехнических средств корабля. Экипажи вертолетов отточили навыки взлета и посадки на палубу «Адмирала Катасонова».
Осталось проверить технические системы корабля. Также в рамках мероприятий запланированы стрельбы. «Адмирал Катасонов» вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания фрегата продлятся несколько недель.
Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.
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Теги:
Армия , Войска , Северная верфь
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