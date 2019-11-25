Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия
Дети отравились газом в российской школе
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия

Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названы сроки закладки новых «Варшавянок» для ТОФ
Фото: РИА Новости
Пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году, заявил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.
«Пятую и шестую подводные лодки заложим в следующем году. Возможно, это будет день ВМФ, возможно, другая дата. Будет заложено сразу две подводные лодки», — передает РИА «Новости» слова Бузакова.
Напомним, ранее в понедельник «Адмиралтейские верфи» передали Тихоокеанскому флоту первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». На подводной лодке был поднят Андреевский флаг.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США оказались главным импортером российских «гражданских» патронов США оказались главным импортером российских «гражданских» патронов Эксперт объяснил провал сирийской ПРО при отражении атаки Израиля Эксперт объяснил провал сирийской ПРО при отражении атаки Израиля Турция приготовилась к испытаниям С-400 Турция приготовилась к испытаниям С-400 
Теги:
Армия , Александр Бузаков , Адмиралтейские верфи , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 26
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 900
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Дети отравились газом в российской школе
Дети отравились газом в российской школе 5
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса 28
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение