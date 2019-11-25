Названы сроки закладки новых «Варшавянок» для ТОФ

Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ

Александр Бузаков. Пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году, заявил гендиректор « Адмиралтейских верфей «Пятую и шестую подводные лодки заложим в следующем году. Возможно, это будет день ВМФ, возможно, другая дата. Будет заложено сразу две подводные лодки», — передает РИА «Новости» слова Бузакова. Напомним, ранее в понедельник «Адмиралтейские верфи» передали Тихоокеанскому флоту первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». На подводной лодке был поднят Андреевский флаг.

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