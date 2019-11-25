ДНР опровергла обвинения в обстреле позиций ВСУ

ДНР опровергла обвинения Киева в обстреле позиций силовиков

Возгорание зданий в районе подконтрольного Киеву Березового произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности со стороны украинских силовиков, а не из-за обстрела, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее пресс-центр Операции объединенных сил Украины сообщил, что в результате обстрела позиций украинских силовиков в районе Березового в Донбассе сгорели шесть зданий.

"Вчера в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании горюче-смазочных материалов для обогрева на позициях вооруженных формирований Украины в районе Березового произошло возгорание, которое и привело к возгоранию дачных домиков", — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что теперь противник пытается выдать данный факт якобы за обстрелы со стороны ДНР.