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Турция пересекла новую красную линию по С-400, заявил сенатор в США 

РИА Новости + ещё 11
Турция пересекла новую красную линию по С-400
Фото: РИА Новости
Турция пересекла очередную красную линию, начав тестирование работы радаров приобретенных у России систем ПВО С-400, заявил американский сенатор-демократ Крис ван Холлен.
"Через две недели после его (президента Турции — ред.) визита в Белый дом, (Реджеп Тайип) Эрдоган проявляет неуважение к (президенту США Дональду) Трампу, США и НАТО, а также пересекает очередную красную линию по С-400", — написал сенатор у себя в Twitter.
Ван Холлен подчеркнул, что существующее законодательство "обязывав Трампа ввести санкции".
По итогам переговоров в Вашингтоне с Эрдоганом Трамп сообщил, что стороны поручили своим чиновникам работать над тем, чтобы решить имеющиеся проблемы вокруг систем С-400.
Ранее газета Milliyet сообщила со ссылкой на военный источник, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Теги:
Армия , Оружие , НАТО , Газета Milliyet , Турция
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