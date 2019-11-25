Турция пошла на уступки США в вопросе С-400

Турция пообещала, что С-400, поставляемые Россией , будут работать в автономном режиме, не требующей интеграцию в систему ПВО. Это стало первой уступкой Анкары Вашингтону, добивающемуся отказа от использования российских комплексов.

США настаивают, чтобы Турция отказалась от эксплуатации С-400. Американская сторона аргументирует это тем, что комплексы могут получить доступ к системам истребителей F-35, а затем эта информация может попасть к российским специалистам. США предлагают заменить российские комплексы на американские Patriot.

Чтобы добиться желаемого, США действовали разными методами. Сначала грозили применить санкции и ограничить доступ Турции к новейшему вооружению, а когда же это не сработало, было решено предложить торговое соглашение на 100 миллиардов долларов и ряд других преференций. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключал, что сделка возможна, если со стороны США поступит действительно выгодное предложение.

В конце концов Турция согласилась на первые уступки. Министр обороны Хулуси Акара по итогам переговоров в Анкаре объявил, что российские комплексы заступят на боевое дежурство в автономном режиме. Предполагается, что это должно снять вопрос о безопасности российских комплексов для систем F-35.

Если же С-400 не смогут работать параллельно с F-35, то, по словам министра, будет найдена "максимально удобная форма действий". Отказываться же от одного в пользу другого Турция не намерена, подчеркнул Акар. Даже если такой формат использования российских комплексов покажется американским партнёрам неприемлемым, то, по словам министра, Турция оставляет за собой право рассмотреть "альтернативные варианты". Что под этим подразумевается, он не уточнил.

США же, однако, продолжают настаивать, что для возобновления полномасштабного сотрудничества Турция должна либо уничтожить С-400, либо вернуть их России.