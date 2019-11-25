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В Сирию прибыл российский медицинский спецназ 

Вести.Ru + ещё 3 36 минут назад
Российский медицинский спецназ прибыл в Сирию
Фото: Вести.Ru
На базу российской военной полиции, которая находится на севере Сирии под Кобани, прибыл на вертолете Ми-8 медицинский спецназ. Спустя три часа после прибытия был развернут пункт первой помощи, где работают три специалиста — терапевт, хирург и травматолог.
Пункт обеспечен оборудованием, перевязочными материалами и медикаментами, передает РИА Новости. Там есть телемедицинский прибор с возможностью подключения аппарата УЗИ и рентгеновского аппарата. С помощью спутниковой связи можно связываться со специалистами в России и устраивать консилиумы.
Врач-хирург Сергей Пономарев рассказал, что местные жители давно живут, не получая необходимой медицинской помощи, и заявил, что медики готовы работать "до упора". Когда медицинский отряд прибудет в полном составе, можно будет принимать до ста человек в день, сообщил доктор.
Отряд специалистов и машины с медикаментами и оборудованием прибудут через несколько дней. Медики смогут отправиться в окрестные деревни к тем пациентам, которые не могут самостоятельно добраться до пункта первой помощи.
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Теги:
Армия , Войска , Сергей Пономарев , РИА Новости , Сирия
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