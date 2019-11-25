Российская авиация провела патрулирование на севере Сирии

Российская армейская авиация действовала в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Патрулирование проводилось по маршруту Квайрес — Метрас — Хараб-Бал — Кобани — Квайрес.

В зоне деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий, за сутки боевики 14 раз нарушили перемирие. Обстрелу подверглись населённые пункты Абтиин, Сабикия провинции Алеппо; Кермель провинции Латакия; Дар-Хардата, Телль-Метвази провинции Хама; Аджаз провинции Идлиб, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российские военные продолжают оказывать сирийцам помощь в восстановлении мирной жизни, в частности, проводят гуманитарные акции. За прошедшие сутки проведены три такие акции в населённых пунктах Эс-Санаубар провинции Латакия, Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор, Кобани провинции Алеппо. Жителям выданы полторы тысячи продовольственных наборов, общий вес которых составил 8,35 т.

Ранее News.ru сообщал, что российский гуманитарный груз впервые доставили в сирийский город Хасека. Местным жителям раздали тысячи продовольственных наборов, в состав которых входят мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко.