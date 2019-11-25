Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все против: Россия провалилась на детском "Евровидении"
Все против: Россия провалилась на детском "Евровидении"
Шоу-бизнес
Дело Соколова: появились новые подробности
Дело Соколова: появились новые подробности
Происшествия
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Шоу-бизнес
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Шоу-бизнес

Российская авиация провела патрулирование на севере Сирии 

News.ru 25 минут назад
Российская авиация провела патрулирование на севере Сирии
Фото: globallookpress.com
Российская армейская авиация действовала в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Патрулирование проводилось по маршруту Квайрес — Метрас — Хараб-Бал — Кобани — Квайрес.
В зоне деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий, за сутки боевики 14 раз нарушили перемирие. Обстрелу подверглись населённые пункты Абтиин, Сабикия провинции Алеппо; Кермель провинции Латакия; Дар-Хардата, Телль-Метвази провинции Хама; Аджаз провинции Идлиб, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Российские военные продолжают оказывать сирийцам помощь в восстановлении мирной жизни, в частности, проводят гуманитарные акции. За прошедшие сутки проведены три такие акции в населённых пунктах Эс-Санаубар провинции Латакия, Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор, Кобани провинции Алеппо. Жителям выданы полторы тысячи продовольственных наборов, общий вес которых составил 8,35 т.
Ранее News.ru сообщал, что российский гуманитарный груз впервые доставили в сирийский город Хасека. Местным жителям раздали тысячи продовольственных наборов, в состав которых входят мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
News.ru: последние новости
США озаботились испытаниями российских ракет в Тихом океане США озаботились испытаниями российских ракет в Тихом океане Минобороны Турции заявило об автономной работе С-400 Минобороны Турции заявило об автономной работе С-400 Самолёты США наблюдали за учениями российских подлодок в Атлантике Самолёты США наблюдали за учениями российских подлодок в Атлантике
Комментарии 
Теги:
Армия , Войска , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все против: Россия провалилась на детском «Евровидении»
Все против: Россия провалилась на детском «Евровидении» 84
Дело Соколова: появились новые подробности
Дело Соколова: появились новые подробности 106
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова 5
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына 10
Названа причина смерти президента СПбГУ
Названа причина смерти президента СПбГУ 4
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение