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Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку» 

Вести.Ru + ещё 7 39 минут назад
Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»
Фото: roe.ru
Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту. На субмарине подняли Андреевский флаг. Это долгожданный боевой корабль, заявил агентству ТАСС первый заместитель командующего ВМФ Андрей Воложинский, ТОФ давно ждет обновления своих подводных сил.
Всего Тихоокеанский флот заказал 6 подлодок проекта 636.3, или "Варшавянка". Контракт на их поставку должен быть завершен до 2022 года.
Подлодки проекта 636.3 — одни из самых малозаметных субмарин в мире. Звук работы их двигателей и практически не отличим от фонового шума океана. При этом сама субмарина способна "услышать" противника на расстоянии, которое в 3-4 раза превышает то, на котором она сама станет заметна.
Длина проекта 636 — почти 74 метра, предельная глубина погружения — 300 метров, максимальная скорость под водой — 20 узлов, или где-то 37 километров в час, экипаж — 52 человека. Вооружение — торпеды и крылатые ракеты "Калибр".
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Теги:
Армия , Оружие , ВМФ России , Андрей Воложинский , ИТАР-ТАСС
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