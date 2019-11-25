Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту. На субмарине подняли Андреевский флаг. Это долгожданный боевой корабль, заявил агентству ТАСС первый заместитель командующего ВМФ Андрей Воложинский , ТОФ давно ждет обновления своих подводных сил.

Всего Тихоокеанский флот заказал 6 подлодок проекта 636.3, или "Варшавянка". Контракт на их поставку должен быть завершен до 2022 года.

Подлодки проекта 636.3 — одни из самых малозаметных субмарин в мире. Звук работы их двигателей и практически не отличим от фонового шума океана. При этом сама субмарина способна "услышать" противника на расстоянии, которое в 3-4 раза превышает то, на котором она сама станет заметна.

Длина проекта 636 — почти 74 метра, предельная глубина погружения — 300 метров, максимальная скорость под водой — 20 узлов, или где-то 37 километров в час, экипаж — 52 человека. Вооружение — торпеды и крылатые ракеты "Калибр".