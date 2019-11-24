Грустный юбилей: как расползается ядерное оружие

50 лет назад США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного орудия. Один из ключевых документов по стратегической стабильности надежно сохранял мир на протяжении десятков лет. Однако в связи с выходом США из многих договоров с Россией и разрушением сделки с Ираном у других стран появляется соблазн стать ядерными державами. Эксперты называют дату «грустным юбилеем» и считают, что ключевой пункт соглашения — о прекращении гонки ядерных вооружений — не выполняется.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) стал одним из ключевых в области международной безопасности. К тому времени в США и СССР были проведены ядерные испытания, а в 1962 году страны оказались на грани ядерного конфликта из-за так называемого Карибского кризиса, когда на Кубе были размещены советские ракеты.

Ключевым пунктом договора стали обязательства ядерных держав не передавать третьим сторонам ни ядерное оружие, ни материалы по его производству. При этом договор также закрепил право государств заниматься мирными ядерными исследованиями и обмениваться друг с другом научной и технической информацией в ядерной сфере.

Китай и Великобритания. Согласно документу, контроль за его соблюдением осуществляет Международное агентство по атомной энергетике ( МАГАТЭ ). Договор определил, что ядерными державами считаются те, которые провели ядерные испытания до 1 января 1967 года. Таким образом, под действие соглашения попадали СССР, США, Франция

Договор, который должен был заложить основы контроля за ядерными разработками, подписали не все страны, которые впоследствии провели свои испытания. Так, за рамками документа остались Индия Пакистан . Не присоединился к участникам соглашения и Израиль — государство, которое, хоть и обладает ядерным арсеналом, никогда не говорило об этом публично.

Всего же договор подписали 190 стран мира, которые, таким образом, подчеркивали свою приверженность идее нераспространения.

Иран начинает, продолжает КНДР

Несмотря на сильное напряжение в мире, договор выдержал испытание «холодной войной». Его эрозия началась в середине 2000-х годов, когда из договора вышла КНДР. Тогдашний глава государства Ким Чен Ын заявил, что его страна делает это в знак протеста. Вашингтон тогда действительно активно наседал на КНДР и грозил ей военной силой. В свою очередь, Пхеньян уже потерял доверие к Вашингтону, который ранее обещал Северной Корее экономическую помощь в обмен на отказ от разработки ядерного оружия, но слова не сдержал.

Кроме того, в нарушении договора начали подозревать Иран. Международное сообщество считало, что страна пытается создавать ядерное оружие, в то время как Тегеран заявлял лишь о мирном атоме. Первую скрипку в давлении на Иран сыграли США, которые наложили на эту страну многочисленные санкции.

После многолетних переговоров ядерную программу Ирана в 2015 году удалось поставить под контроль МАГАТЭ. Договор с Ираном подписала пятерка ядерных держав: Россия, США, Франция, Китай и Великобритания (также в переговорах участвовала Германия, не обладающая собственным ядерным оружием). Однако в 2017 году администрация Дональда Трампа вышла из договора, посчитав его невыгодным для США. Иран пригрозил вновь начать ядерные испытания и увеличил количество обогащаемого урана. До потенциального создания ядерной бомбы Ирану далеко, но о том, что ситуация серьезно угрожает существованию договора о нераспространении, ранее заявлял и президент России Владимир Путин

Эксперты бьют тревогу, прогнозируя, что ситуация с нарушением режима нераспространения может серьезно ухудшиться. Одна из главных проблем — последовательное разрушение Вашингтоном всех ядерных договоров с Москвой.

Процесс замедляется, замедляется процесс

Так, выход из договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД) послал плохой сигнал государствам, желающим обзавестись собственным ядерным арсеналом.

Под угрозой последний из них — о стратегических наступательных вооружениях, — действие которого заканчивается зимой 2021 года.

«На первом месте в моем списке — продление договора СНВ-3. Он скоро прекращает действие и без всяких проблем может быть продлен. Это будет хорошая победа и для США, и для России. Для Владимира Путина и Дональда Трампа», — сказал ранее в беседе с «Газетой.Ru» бывший специальный помощник президента США Барака Обамы и экс-посол США в России Майкл Макфол.

«Как только замедляется процесс контроля над вооружением, процесс нераспространения начинает рассыпаться, так как между ядерными державами нет согласия, и это чувствуется на всех уровнях», — говорит Ознобищев «Газете.Ru».

Эксперт указывает, что сторонами сегодня не выполняется одна из главных статей договора, которая гласит, что каждый участник «обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению».

Как отмечает Ознобищев, несмотря на то что новых ядерных стран пока не появилось, «нет никаких гарантий, что какая-то высокоразвитая страна не захочет стать ядерной».

Слова эксперта подтверждают недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , который намекнул на возможность появления ядерного оружия у Анкары:

«У многих стран есть ракеты с ядерными боеголовками — причем не одна и не две. В то же время у нас (по их словам) их быть не может. Для меня это неприемлемо», — цитировало турецкого лидера агентство Reuters.

По мнению директора Центра военно-политического анализа в Институте Гудзона Ричарда Вайца, «если мы не сможем сдержать стремления Ирана и КНДР, то угроза распространения станет более высокой».

При этом Россия настаивает, что единственная возможность избежать нарушения ДНЯО — это его строгое соблюдение.

«Убеждены, что распространенченские риски и угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе строгого соблюдения данного Договора, естественно, уважая и обеспечивая баланс между тремя его составляющими — нераспространением, разоружением и мирным использованием атомной энергии», — заявил глава МИД России Сергей Лавров на недавней Московской конференции по нераспространению.

Еще раз сверить часы в отношении главного международного договора его страны-участники смогут весной 2020 года, когда в Нью-Йорке пройдет очередная Обзорная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В случае, если Иран к тому времени решит окончательно выйти из «ядерной сделки», встреча может стать не менее «грустным праздником», чем юбилей договора.

Стоит отметить, что предыдущая конференция по ДНЯО в 2015 году прошла без принятия итоговой декларации. Камнем преткновения стал вопрос избавления Ближнего Востока от оружия массового уничтожения. За это решение выступили многие арабские страны, которых поддержала Россия, однако Израиль выдвинул ряд условий, не согласившись с документом. Его поддержали США вместе с союзниками — Великобританией и Канадой.

Напомнив об этом в своей речи, глава МИД России призвал страны не повторить «печальный опыт» 2015 года: «По сути дела, участники отказывались не то, что говорить друг с другом, а слушать друг друга, и каждый излагал свою позицию независимо от того, что говорили другие».