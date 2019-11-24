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В США определились, хотят ли войны с Россией 

Ura.Ru 20 минут назад
НАТО не хочет прямого конфликта с Россией, поэтому, чтобы не обострять отношения, пока не планирует принимать Украину в свои ряды. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — приводит его слова РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли альянсу более активно защищать Киев от Москвы, советник заявил, что вопрос о принятии Украины в НАТО пока что не стоит на повестке дня, передает телеканал 360. О’Брайен отметил, что североатлантический блок создавался для того, чтобы «не допустить конфликта с Россией» и на Западе его до сих пор не хотят.
Однако советник американского президента подчеркнул, что США продолжат поддерживать Киев в противостоянии с Москвой, пишет агентство Nation News. Украина старается попасть в НАТО с 2014 года. Киев даже изменил внешнюю политику в соответствии с выдвинутыми требованиями.
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Комментарии3 
Теги:
Армия , Видео , Войска , США , НАТО , РИА Новости , Телеканал "360° Подмосковье"
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