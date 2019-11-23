НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом О'Брайен ответил на вопрос, следует ли альянсу принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".

Он отметил, что "на Западе не хотят конфликта с Россией", а НАТО создавалась как раз с той целью, чтобы не допустить данного конфликта.

В то же время, советник Трампа подтвердил позицию, что США будут и дальше "стоять вместе с Украиной" в ее противостоянии российскому государству.