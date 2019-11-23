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НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины 

Газета.Ru + ещё 2 7 часов назад
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
В НАТО отвергли возможность нормальной работы с Россией
Таким образом О'Брайен ответил на вопрос, следует ли альянсу принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".
Он отметил, что "на Западе не хотят конфликта с Россией", а НАТО создавалась как раз с той целью, чтобы не допустить данного конфликта.
В то же время, советник Трампа подтвердил позицию, что США будут и дальше "стоять вместе с Украиной" в ее противостоянии российскому государству.
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Теги:
Армия , США , Безопасность , НАТО и Россия , НАТО и Украина , Украина в НАТО
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