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Политика

Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения о ракетном нападении 

ТАСС + ещё 5 23 ноября 2019
Российский спутник сгорел в атмосфере
Фото: ТАСС
Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердил, что российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу.
"Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-2422", — говорится в сообщении.
По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, "схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 мск 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана". Обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы, уточнили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что спутник "Космос-2422", запущенный в 2006 году с космодрома Плесецк, выработал свой ресурс. Аппарат разработан на базе платформы УС-КС "Око". Он мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю.
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) сообщило, что спутник сошел с орбиты в ночь с пятницы на субботу. Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 80 км.
Сейчас Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, состоящий из спутников "Тундра". Первый из них был запущен в 2015 году.
ГЦ РКО
Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов. Также он оценивает другие опасности, связанные с техногенным засорением космического пространства.
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Теги:
Армия , Войска , Наука и техника , Оружие , Технологии , Министерство обороны
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