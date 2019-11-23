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Турция объяснила НАТО, почему С-400 никому не помешают 

Вести.Ru + ещё 2 50 минут назад
Министр обороны Турции Хулуси Акар в субботу пояснил принципы боевого дежурства зенитных ракетных систем С-400, которые Турция приобрела у России. Как сказал министр, российские ЗРК включат в режиме stand alone system, поэтому они не могут помешать системе ПВО НАТО.
"Мы заявляем это с самого начала. С-400 будут работать автономно", — сказал Акар.
Турция много раз объясняла это союзникам по НАТО, сказал министр телеканалу "Аль-Джазира", пытаясь развеять опасения членов альянса.
Касаясь угроз США прекратить сотрудничество с Турцией в области производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, Акар заявил, что отказ США от поставок самолетов в Турцию вынудит её рассмотреть "альтернативные варианты".
"Этот факт должны уяснить все стороны", — отметил министр.
США увязали заморозку участия Турции в программе F-35 с заключением контракта с Россией на покупку С-400.
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Теги:
Армия , В мире , Оружие , Хулуси Акар , НАТО , Турция
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