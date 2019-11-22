Необязательно Китай. В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто

Ядерный инцидент в Южно-Китайском море, о котором сообщили СМИ, мог быть не испытанием ядерного оружия, а взрывом на атомной подводной лодке. Ряд изданий сообщает, что эпицентр взрыва находится рядом со спорным архипелагом Спратли.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН объяснил, почему пока рано возлагать ответственность за вероятный ядерный инцидент на Китай.

«Кто угодно там мог быть, не только Китай. В Южно-Китайском море идет спор о границах. Несколько стран претендуют на острова, и там осуществляют патрулирование ВМС различных стран», — пояснил он.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в свою очередь объяснил НСН объяснил, почему Россия вряд ли имеет отношение к этому происшествию.

«Катастрофы или тяжелые происшествия с ядерными вооружениями всегда влекут какие-то следы. Но мы пока не знаем ни обстоятельств, ни причин. 10 килотонн это очень серьезная мощность. Но мы не знаем, касается ли она систем вооружения или каких-то устройств, не связанных с военным делом. Южно-Китайское море свободно для плавания. Боевые корабли ходят только в тех районах, которые стратегически оправданы и целесообразны. Там могут быть подводные объекты и Японии, и Соединенных Штатов Америки. Для России этот район неспецифичен», — пояснил он.

Отметим, что территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины.