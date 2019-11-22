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Военный эксперт назвал главные изъяны в оснащении российской армии 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Названы главные изъяны в российской армии
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент России Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%, сообщает RT.
«В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперёд», — сказал он.
Глава государства призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН назвал военные сферы, которыми Россия может похвастаться.
«У нас лучшие в мире ПВО и ПРО. Наша авиация вполне конкурентноспособная. Она в целом на четвёрку — четвёртое поколение. Надо догнать американцев по истребителям пятого поколения, но здесь вопрос в двигателях и авионики.
У нас нормальное стрелковое оружие, но у штурмовых винтовок, автоматов есть проблемы, не всё благополучно, как и у других тоже», — отметил Прохватилов.
Среди проблемных сфер военный эксперт назвал высокие технологии и беспилотники.
«Вопрос номер один — поднимать военную электронику. Необходимо разработать и освоить выпуск микросхем для военной техники и космоса. До тех пор, пока не будет микросхем, мы будем серьёзно отставать от западных армий. Явное отставание у нас по беспилотникам от всего мира, но уже стали навёрствовать.
Не буду подробно говорить о флоте — там большие проблемы. Отставили в сторону строительство авианосцев, кораблей дальней океанской зоны», — сказал собеседник НСН.
Над автономными системами работают во многих армиях, но без особых успехов — подчеркнул Прохватилов.
«Роботехнических систем нет ни у кого. Когда у нас провели испытания телетанков, выяснилось, что они все оказались неудачными», — ответил военный эксперт.
Отдельный вопрос в адрес собеседника прозвучал в отношении пограничных войск.
«Пограничные войска России в отличном состоянии. Качество наших офицеров и солдат издавна высокое. Но сейчас необходимо оснащать погранвойска космической и воздушной разведкой, но у нас как раз отставание по микросхемам и беспилотником, что влияет в целом на уровень войск», — заключил военный эксперт.
Ранее НСН сообщила, что сухопутные войскa Вооруженных Сил РФ зaвершили перевооружение нa оперaтивно-тaктический рaкетный комплекс «Искандер». Об этом сообщaется нa сaйте Минобороны.
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Комментарии8 
Теги:
Армия , Войска , Владимир Прохватилов , Владимир Путин , Академия военных наук , Совет безопасности РФ
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