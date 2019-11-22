Названы главные изъяны в российской армии

Военный эксперт назвал главные изъяны в оснащении российской армии

«В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперёд», — сказал он.

Глава государства призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

«У нас лучшие в мире ПВО и ПРО. Наша авиация вполне конкурентноспособная. Она в целом на четвёрку — четвёртое поколение. Надо догнать американцев по истребителям пятого поколения, но здесь вопрос в двигателях и авионики.

У нас нормальное стрелковое оружие, но у штурмовых винтовок, автоматов есть проблемы, не всё благополучно, как и у других тоже», — отметил Прохватилов.

Среди проблемных сфер военный эксперт назвал высокие технологии и беспилотники.

«Вопрос номер один — поднимать военную электронику. Необходимо разработать и освоить выпуск микросхем для военной техники и космоса. До тех пор, пока не будет микросхем, мы будем серьёзно отставать от западных армий. Явное отставание у нас по беспилотникам от всего мира, но уже стали навёрствовать.

Не буду подробно говорить о флоте — там большие проблемы. Отставили в сторону строительство авианосцев, кораблей дальней океанской зоны», — сказал собеседник НСН.

Над автономными системами работают во многих армиях, но без особых успехов — подчеркнул Прохватилов.

«Роботехнических систем нет ни у кого. Когда у нас провели испытания телетанков, выяснилось, что они все оказались неудачными», — ответил военный эксперт.

Отдельный вопрос в адрес собеседника прозвучал в отношении пограничных войск.

«Пограничные войска России в отличном состоянии. Качество наших офицеров и солдат издавна высокое. Но сейчас необходимо оснащать погранвойска космической и воздушной разведкой, но у нас как раз отставание по микросхемам и беспилотником, что влияет в целом на уровень войск», — заключил военный эксперт.

Ранее НСН сообщила, что сухопутные войскa Вооруженных Сил РФ зaвершили перевооружение нa оперaтивно-тaктический рaкетный комплекс «Искандер». Об этом сообщaется нa сaйте Минобороны.