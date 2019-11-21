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Госдума разрешила силовикам пресекать полеты беспилотников-нарушителей 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
Силовики получат новые полномочия
Фото: depositphotos.com
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который наделяет силовые ведомства полномочиями пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их.
В частности, ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получают право пресекать полеты дронов-нарушителей "в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов", говорится в сопроводительных материалах.
Порядок принятия соответствующих решений, а также перечень должностных лиц, в компетенции которых они будут находиться, будут определяться руководителями указанных ведомств.
Перед рассмотрением документа в третьем чтении депутаты вернули его к процедуре второго чтения, чтобы дополнить перечень ведомств, наделяемых указанными полномочиями, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России.
Как пояснял ранее один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон предусматривает несколько способов пресечения полета. Первый — подавление сигнала между оператором и летательным аппаратом, "чтобы аппарат мог спокойно и без всяких повреждений быть приземлен".
Это важно, поскольку дрон "может быть использован в качестве вещдока", отмечал депутат.
В случае невозможности иными способами пресечь полет беспилотника правоохранительные органы получат право повредить или уничтожить летательный аппарат, подтвердил он.
В преддверии рассмотрения законопроекта во втором чтении в Госдуме прошел круглый стол с участием представителей правоохранительных органов. Как заявил тогда замглавы Росгвардии Олег Борукаев, незаконное использование дронов в настоящее время в России приобрело "лавинообразный характер", а их применение на массовых мероприятиях создает угрозу для безопасности.
Он также указал на необходимость использовать оружие против беспилотников над охраняемыми объектами, так как технологии противодействия им стоят очень дорого.
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Теги:
Армия , Василий Пискарев , Олег Борукаев , Росгвардия , ФСБ , Госдума , МВД , Федеральная служба охраны , ФСИН
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