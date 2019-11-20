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Польша раскритиковала российские С-400 

News.ru 37 минут назад
Польша раскритиковала российские С-400
Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400 «Триумф», усомнившись в его способности поражать самолёты в воздушном пространстве.
По данным польского издания Gazeta, заявленный радиус действия комплекса — это лишь рекламная акция для заманивания покупателя или запугивания потенциального противника.
Так, среди недостатков называется, что радар комплекса способен обнаруживать цели только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли. Также есть проблемы в микроэлектронике и системе управления, которые не позволяют оружию достаточно точно поражать цели.
Ранее News.ru сообщал, что военная разведка США доложила о планах иранского правительства купить у России современную технику: танки, самолёты, ЗРК С-400 и БРК «Бастион». По данным разведуправления, это произойдёт после снятия ограничений на продажу оружия в этой стране.
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Теги:
Армия , Оружие , Польша
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