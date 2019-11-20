Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
В мире

Названы первые носители «Циркона» 

Lenta.ru 29 минут назад
Названы первые носители «Циркона»
Фото: U.S. Navy
Первыми носителями перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А, сообщает ТАСС.
Агентство, ссылаясь на заявление замминистра обороны Алексея Криворучко, пишет, что в ходе модернизации данные корабли получат универсальные пусковые установки 3С14, допускающие запуск крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Первый такой корабль Военно-морской флот (ВМФ) России должен получить в 2020 году, второй — в 2022-м.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий» получит «Циркон».
В сентябре The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, написало, что «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов
Комментарии 
Теги:
Армия , Войска , Алексей Криворучко , Владимир Путин , ЦРУ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 256
Российские танки перепугали норвежских военных
Российские танки перепугали норвежских военных 22
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 50
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Курды извинились перед Россией
Курды извинились перед Россией
Видео
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение