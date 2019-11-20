Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Российские танки перепугали норвежских военных
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия
Озлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Озлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Шоу-бизнес

НАТО подпишет контракт с Boeing на $1 млрд 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
НАТО подпишет контракт с Boeing на $1 млрд
Фото: Reuters
НАТО в ближайшее время планирует подписать контракт на $1 млрд с компанией Boeing на модернизацию своего флота из 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry/AWACS для продления срока их службы до 2035 года. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по прибытии на встречу министров иностранных дел НАТО.
"Да, я могу подтвердить, что мы подпишем контракт по модернизациии и улучшению нашего флота "Авакс" объемом $1 млрд Кроме того, мы должны задуматься о необходимости замен в будущем наших AWACS, в 2035 году", — заявил он, отвечая на вопрос, подтверждает ли НАТО подписание этого контракта на следующей неделе.
Все самолеты AWACS НАТО были произведены в 70-80-х годах прошлого столетия.
Подписание контракта с компанией Boeing планировалось ранее в этом году, однако было отложено на неопределенный срок из-за бюджетных ограничений в НАТО. В последние месяцы американская сторона активно лоббировала заключение этой сделки, которая должна поддержать Boeing, серьезно пострадавшую в результате остановки эксплуатации последней пассажирской машины концерна — Boeing 737 Max. Самолеты этой модели потерпели две сходные по параметрам катастрофы за пять месяцев — первая 29 октября 2018 года, вторая 10 марта 2019 года, их жертвами стали 346 человек. По предварительным данным, причинами аварий стали конструктивные недостатки Boeing 737 Max.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
ТАСС: последние новости
Вторая пара истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию Вторая пара истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию Минобороны удивлено угрозами Турции начать операцию в Сирии из-за невыполнения РФ обещаний Минобороны удивлено угрозами Турции начать операцию в Сирии из-за невыполнения РФ обещаний Глава МВД Эстонии пояснил свои слова о кризисе НАТО Глава МВД Эстонии пояснил свои слова о кризисе НАТО
Комментарии 
Теги:
Армия , Йенс Столтенберг , Boeing , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 364
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 145
Российские танки перепугали норвежских военных
Российские танки перепугали норвежских военных 38
Озлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Озлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!» 14
Курды извинились перед Россией
Курды извинились перед Россией
Видео
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение