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«Панцирь-С1» показали в действии за 60 секунд 

Популярная механика 1 час назад
«Панцирь-С1» показали в действии за 60 секунд
Фото: Популярная механика
Телеканал «Звезда» продемонстрировал работу российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
«Панцирь-С1» разработан в 1994 году и принят на вооружение в 2010 году. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идёт о летательных аппаратах, в том числе о малоразмерных беспилотниках и ракетах. Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше.
Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки. Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от пяти метров в высоту и 200 метров дальности до 15 километров в высоту и 20 километров дальности, даже без внешней поддержки. Предполагается, что в будущем комплекс «Панцирь-С1» полностью заменит в российской армии ЗРПК «Тунгуска».
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Теги:
Армия , Оружие , ТК "Звезда"
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