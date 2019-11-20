«Панцирь-С1» показали в действии за 60 секунд

Телеканал «Звезда» продемонстрировал работу российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

«Панцирь-С1» разработан в 1994 году и принят на вооружение в 2010 году. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идёт о летательных аппаратах, в том числе о малоразмерных беспилотниках и ракетах. Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше.

Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки. Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от пяти метров в высоту и 200 метров дальности до 15 километров в высоту и 20 километров дальности, даже без внешней поддержки. Предполагается, что в будущем комплекс «Панцирь-С1» полностью заменит в российской армии ЗРПК «Тунгуска».