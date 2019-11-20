В НАТО выступили за улучшение отношений с РФ

Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией

НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией , но не в ущерб своим принципам и безопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью газете El Pais.

"Нам нужно сдерживание, оборона и диалог, — отметил он. — И нет противоречия между тем, чтобы быть сильным и твердым и предлагать диалог". "Наоборот, пока мы тверды и едины, мы можем начинать политический диалог с Россией, — уточнил Столтенберг. — Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой; но мы не можем жертвовать нашими принципами или нашей безопасностью".

Комментируя воссоединение Крыма с Россией, генсек альянса напомнил, что "Крым не является частью НАТО". "Мы развернули войска на наших границах, чтобы было ясно, без каких-либо сомнений или риска недопонимания: мы никогда не примем повторения [ситуации с] Крымом в стране НАТО, — отметил Столтенберг. — Если на любого союзника НАТО будет совершено нападение, весь альянс ответит".