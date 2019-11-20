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Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией 

ТАСС 18 минут назад
В НАТО выступили за улучшение отношений с РФ
Фото: Reuters
НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью газете El Pais.
"Нам нужно сдерживание, оборона и диалог, — отметил он. — И нет противоречия между тем, чтобы быть сильным и твердым и предлагать диалог". "Наоборот, пока мы тверды и едины, мы можем начинать политический диалог с Россией, — уточнил Столтенберг. — Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой; но мы не можем жертвовать нашими принципами или нашей безопасностью".
Комментируя воссоединение Крыма с Россией, генсек альянса напомнил, что "Крым не является частью НАТО". "Мы развернули войска на наших границах, чтобы было ясно, без каких-либо сомнений или риска недопонимания: мы никогда не примем повторения [ситуации с] Крымом в стране НАТО, — отметил Столтенберг. — Если на любого союзника НАТО будет совершено нападение, весь альянс ответит".
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Теги:
Армия , Йенс Столтенберг , НАТО
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