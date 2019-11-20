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Политика

В США усомнились, что у России хватит денег на истребители 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
В США усомнились в способности РФ производить Су-57
Фото: РИА Новости
Автор The Drive Джозеф Тревитик заявил, что Россия находится в постоянном поиске покупателей для своего истребителя пятого поколения Су-57 и это порождает сомнения в способности страны самостоятельно наладить серийное производство таких самолетов.
Тревитик обратил внимание на заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова о возможной локализации производства компонентов Су-57 в странах, которые интересовались истребителями в кулуарах авиасалона в Дубае, в частности, в Индии и ОАЭ.
«Комментарии Чемезова ясно дают понять, что Россия по-прежнему стремится найти иностранных партнеров, чтобы распределить бремя расходов по программе Су-57. Постоянно возникали вопросы о том, сможет ли Кремль позволить себе приобретать самолеты самостоятельно, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов», — отметил автор материала.
По мнению Тревитика, стремление России снизить свои расходы связано с международными санкциями. Партнер, который закупит серьезную партию самолетов, поможет стране снизить расходы на единицу продукции и посодействует разработке будущих обновлений и новых вооружений.
Как сообщал «Рамблер», на авиасалоне Dubai Airshow 2019 Чемезов рассказал, что Россия предлагала локализовать производство некоторых компонентов Су-57 заинтересованным в истребителях странам. По его словам, в каждом отельном случае необходимо оценить, что та или иная страна в состоянии произвести.
«Неважно, Объединенные Арабские Эмираты ли это, или Индия, или Турция, что они могут сделать? Отсюда уже будем исходить», — подчеркнул он.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Армия , Войска , Оружие , Джозеф Тревитик , Сергей Чемезов , Ростех , США
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