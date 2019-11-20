В США усомнились в способности РФ производить Су-57

В США усомнились, что у России хватит денег на истребители

Автор The Drive Джозеф Тревитик заявил , что Россия находится в постоянном поиске покупателей для своего истребителя пятого поколения Су-57 и это порождает сомнения в способности страны самостоятельно наладить серийное производство таких самолетов.

Тревитик обратил внимание на заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова о возможной локализации производства компонентов Су-57 в странах, которые интересовались истребителями в кулуарах авиасалона в Дубае, в частности, в Индии и ОАЭ.

«Комментарии Чемезова ясно дают понять, что Россия по-прежнему стремится найти иностранных партнеров, чтобы распределить бремя расходов по программе Су-57. Постоянно возникали вопросы о том, сможет ли Кремль позволить себе приобретать самолеты самостоятельно, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов», — отметил автор материала.

По мнению Тревитика, стремление России снизить свои расходы связано с международными санкциями. Партнер, который закупит серьезную партию самолетов, поможет стране снизить расходы на единицу продукции и посодействует разработке будущих обновлений и новых вооружений.

Как сообщал «Рамблер», на авиасалоне Dubai Airshow 2019 Чемезов рассказал, что Россия предлагала локализовать производство некоторых компонентов Су-57 заинтересованным в истребителях странам. По его словам, в каждом отельном случае необходимо оценить, что та или иная страна в состоянии произвести.