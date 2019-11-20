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Общество

США не помогли Украине 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
США не перевели Украине $35 млн
Фото: Reuters
США не перевели Украине 35,2 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщает Los Angeles Times.
По сведениям издания, по линии Министерства обороны США должны были выделить Украине 250 миллионов долларов военной помощи в 2019-м финансовом году, а по линии Государственного департамента — еще 141 миллион долларов.
Финансовый 2019 год завершился 30 сентября, однако из документов Пентагона, с которыми ознакомились журналисты LA Times, следует, что 35,2 миллиона долларов из общего объема помощи Киеву переведены не были — остались на американских счетах.
Официальный представитель американского военного ведомства Карла Глисон подтвердила это изданию, причин задержки не назвала, но заверила, что деньги будет выделены в течение нескольких недель.
По сведениям Los Angeles Times, задержанные средства Украина собиралась потратить на покупку вооружений и средств связи и нужды военно-морских сил.
Летом, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп заморозил выделение Украине военной помощи. Сообщалось, что причиной такого решения главы государства стали его опасения, что деньги будут украдены украинскими коррупционерами.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , В мире , США , Украина , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Госдеп США
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