Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск . Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что сирийские ПВО сбили несколько ракет над южными окрестностями города. О том, что в