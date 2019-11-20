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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Lenta.ru
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ещё 7
30 минут назад
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РИА Новости
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Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на
Дамаск
. Об этом сообщает агентство SANA.
Отмечается, что сирийские ПВО сбили несколько ракет над южными окрестностями города. О том, что в