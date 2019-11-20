Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Политика
"Луна не оправдывает убийство"
"Луна не оправдывает убийство"
Криминал
Массовые казни предрекли на Украине
Массовые казни предрекли на Украине
Политика
Столтенберг объяснил высокий бюджет НАТО
Столтенберг объяснил высокий бюджет НАТО
Армия

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск 

Lenta.ru + ещё 7 30 минут назад
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Фото: РИА Новости
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.
Отмечается, что сирийские ПВО сбили несколько ракет над южными окрестностями города. О том, что в