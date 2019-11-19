ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК

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ЧВК Вагнера мешают западным ЧВК 

Рамблер + ещё 2 43 минуты назад
Африканские частные военные компании (ЧВК) теряют контракты из-за российской ЧВК Вагнера. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники.
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
В частности, бывший подполковник южноафриканской армии и основатель частной военной компании Black Hawk
Дольф Дорфлинг, а также глава компании военной безопасности ОАМ Джон Гартнер заявили, что не смогли конкурировать с ЧВК Вагнера в Мозамбике из-за «денег и политики». Они объявили, что их бойцы получают не менее 15 тысяч долларов в неделю, тогда как заработки российских наемников, по данным издания, составляют от 120 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, правительство Мозамбика пользуется поддержкой российских властей.
«Это деньги и политика, было ясно, что мы не можем конкурировать с ЧВК Вагнер, но теперь у них там проблемы», — сказал Гартнер.
В конце октября СМИ Мозамбика сообщили о гибели пятерых бойцов ЧВК Вагнера. Российское посольство заявило, что ему ничего не известно о гибели россиян в стране.
Источники издания утверждают, что после ряда неудачных операций против исламистов на севере страны между российскими наемниками и вооруженными силами страны растет напряжение. Один из собеседников заявил, что они почти прекратили совместное патрулирование.
«Как только Мозамбик поймет, что ЧВК Вагнера не сможет выполнять эту работу в одиночку, мы снова будем востребованы», — уверен Дорфлинг.
ЧВК Вагнера связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что сотрудники компании оказывают услуги по обеспечению безопасности в странах африканского региона, а также в Сирии и в Донбассе.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Видео
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