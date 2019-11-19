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Для российской армии создадут «Салагу» 

Рамблер + ещё 1 34 минуты назад
Для российской армии создадут «Салагу»
Фото: Минобороны России
Для российской армии создадут пункт комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О", способный осуществлять поддержку принятия решений для всех инстанций управления ракетных войск и артиллерии. Об этом в интервью изданию «Красная звезда» рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
По его словам, разработка позволит повысить эффективность ведения разведки и «интеллектуализировать» управленческие решения.
По словам Матвеевского, в войска также поступают гаубицы "Мста-СМ", реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г" и крупного калибра "Торнадо-С", а также бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Оружие , Михаил Матвеевский
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