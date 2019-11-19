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США десятикратно увеличат военный контингент в Польше 

Газета.Ru + ещё 5 40 минут назад
США десятикратно увеличат военный контингент в Польше
Фото: РИА Новости
Вашингтон принял решение увеличить военный контингент в Польше, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая с программной речью в сейме, передает Радио Sputnik.
Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда в сентябре этого года подписали на полях Генассамблеи ООН совместную декларацию о военном сотрудничестве. Документ касается расширения американского военного контингента в Польше.
"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны принял решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", — сказал премьер-министр.
В начале лета сообщалось, что стороны договорились о размещении Соединенными Штатами на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также речь шла об увеличении численности военнослужащих США на тысячу человек, до пяти с половиной тысяч.
Польша, в свою очередь, выразила готовность за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , США , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ИА Sputnik , Польша
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