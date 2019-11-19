США десятикратно увеличат военный контингент в Польше

Вашингтон принял решение увеличить военный контингент в Польше , сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая с программной речью в сейме, передает Радио Sputnik.

"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны принял решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", — сказал премьер-министр.

В начале лета сообщалось, что стороны договорились о размещении Соединенными Штатами на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также речь шла об увеличении численности военнослужащих США на тысячу человек, до пяти с половиной тысяч.

Польша, в свою очередь, выразила готовность за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.